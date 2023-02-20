Jaroslaw Niezgoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslaw Niezgoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaroslaw Niezgoda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaroslaw Niezgoda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jaroslaw Niezgoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslaw Niezgoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaroslaw Niezgoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslaw Niezgoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslaw Niezgoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslaw Niezgoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslaw Niezgoda 15 Mart 1995 tarihinde Poniatowa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jarosław Niezgoda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslaw Niezgoda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Jaroslaw Niezgoda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jaroslaw Niezgoda'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaroslaw Niezgoda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jarek_niezgoda/

Jaroslaw Niezgoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslaw Niezgoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jaroslaw Niezgoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslaw Niezgoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wisla Pulawy

8 Ocak 2016 yılında Legia Varşova

31 Ağustos 2016 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2017 yılında Legia Varşova

30 Ocak 2020 yılında Portland

Jaroslaw Niezgoda kimdir

Jaroslaw Niezgoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslaw Niezgoda şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Opolanin Opole Lubelskie (-2008), Wisła Puławy (2008-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jaroslaw Niezgoda nereli

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