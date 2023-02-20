Yimmi Chara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimmi Chara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yimmi Chara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yimmi Chara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yimmi Chara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimmi Chara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yimmi Chara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimmi Chara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yimmi Chara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yimmi Chara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yimmi Chara 2 Nisan 1991 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yimmi Javier Chará Zamora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yimmi Chara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Yimmi Chara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yimmi Chara'nin Portland Timbers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yimmi Chara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yimmi Chara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yimmi Chara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yimmi Chara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2015 yılında Monterrey

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2015 yılında Monterrey

1 Ocak 2016 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2016 yılında Monterrey

1 Temmuz 2017 yılında Junior FC

9 Haziran 2018 yılında Atlético-MG

2 Ocak 2020 yılında Portland

Yimmi Chara kimdir

Yimmi Chara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yimmi Chara şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Yimmi Chara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 28 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yimmi Chara nereli

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