Sebastian Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Blanco 15 Mart 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Marcelo Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Blanco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sebastian Blanco, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 2 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Sebastian Blanco'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Blanco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebablanco10/

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Sebastian Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lanús

8 Ocak 2011 yılında Metalist

30 Ağustos 2014 yılında West Brom

20 Ocak 2015 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2015 yılında West Brom

1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo

2 Şubat 2017 yılında Portland

Sebastian Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Blanco şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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