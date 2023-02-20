Diego Chara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Chara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Chara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Chara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Chara 5 Nisan 1986 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ferney Chará Zamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Chara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Chara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 14 Nisan 2011 tarihinde katılmıştır. Diego Chara'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Chara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Chara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Chara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Chara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Quindío

1 Ocak 2009 yılında CD América

1 Ocak 2010 yılında Deportes Tolima

14 Nisan 2011 yılında Portland

Diego Chara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Chara şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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