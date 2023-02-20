Dario Zuparic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Zuparic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Zuparic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Zuparic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Zuparic 3 Mayıs 1992 tarihinde Županja şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dario Župarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Zuparic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Dario Zuparic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dario Zuparic'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dario Zuparic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Zuparic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dario Zuparic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Zuparic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2008 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2009 yılında Cibalia U19

15 Ocak 2011 yılında Cibalia

3 Temmuz 2013 yılında Pescara

24 Ocak 2017 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2018 yılında Pescara

13 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

1 Ocak 2020 yılında Portland

Dario Zuparic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Zuparic şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dario Zuparic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Graničar Županja (2004-07), Cibalia Vinkovci (2008-11)

Hırvatistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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