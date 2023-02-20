David Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ayala 26 Temmuz 2002 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano David Ayala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ayala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. David Ayala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Ayala'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2019 yılında Estudiantes

1 Şubat 2022 yılında Portland

David Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ayala şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

David Ayala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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