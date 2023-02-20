Cristhian Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Paredes 18 Mayıs 1998 tarihinde Paraguarí şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian Fabián Paredes Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Paredes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristhian Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Cristhian Paredes'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristhian Paredes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CristhianP_25

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http://www.instagram.com/cristhianparedes_/

Cristhian Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristhian Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Sol de América

1 Ocak 2017 yılında América

3 Şubat 2018 yılında Portland

31 Aralık 2019 yılında América

6 Şubat 2020 yılında Portland

Cristhian Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Paredes şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Cristhian Paredes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 24 numaralı formasıyla 2 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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