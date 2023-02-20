Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Bravo 13 Mart 1997 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Nicolás Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Bravo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Bravo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Claudio Bravo'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Claudio Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Claudio Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2017 yılında Banfield

1 Ocak 2021 yılında Portland

Claudio Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Bravo şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Claudio Bravo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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