Hunter Sulte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hunter Sulte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hunter Sulte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hunter Sulte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hunter Sulte 25 Nisan 2002 tarihinde Anchorage, Alaska şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hunter Sulte Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hunter Sulte'nin Portland Timbers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hunter Sulte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/huntersulte/

Hunter Sulte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hunter Sulte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hunter Sulte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hunter Sulte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Timbers Academy

6 Mart 2020 yılında Portland 2

30 Kasım 2020 yılında Timbers Academy

1 Ocak 2021 yılında Portland

Hunter Sulte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hunter Sulte şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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