Felipe Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Mora 2 Ağustos 1993 tarihinde La Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Andrés Mora Aliaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Mora Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Felipe Mora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe Mora'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Felipe Mora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipemora_/

Felipe Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2019 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2019 yılında UNAM Pumas

31 Ocak 2020 yılında Portland

31 Aralık 2020 yılında UNAM Pumas

19 Ocak 2021 yılında Portland

Felipe Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Mora şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Felipe Mora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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