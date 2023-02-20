David Bingham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bingham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bingham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bingham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bingham 19 Ekim 1989 tarihinde Castro Valley, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bingham Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Bingham'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Bingham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Bingham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Bingham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bingham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında San Jose

27 Şubat 2014 yılında San Antonio

10 Ağustos 2014 yılında San Jose

11 Ağustos 2014 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2014 yılında San Jose

18 Aralık 2017 yılında Los Angeles

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2022 yılında Portland

David Bingham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bingham şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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