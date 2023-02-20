Justin Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Rasmussen 15 Aralık 1998 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Rasmussen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Rasmussen'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Grand Canyon

11 Ocak 2022 yılında Portland

Justin Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Rasmussen şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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