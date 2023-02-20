Eryk Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eryk Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eryk Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eryk Williamson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eryk Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eryk Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eryk Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eryk Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eryk Williamson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eryk Williamson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eryk Williamson 11 Haziran 1997 tarihinde Alexandria, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Eryk Tyrek Williamson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eryk Williamson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Eryk Williamson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 23 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Eryk Williamson'nin Portland Timbers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eryk Williamson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erykw19/

Eryk Williamson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eryk Williamson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eryk Williamson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eryk Williamson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Maryland

23 Ocak 2018 yılında Portland

23 Mart 2018 yılında Portland 2

27 Ağustos 2018 yılında Portland

28 Ağustos 2018 yılında Santa Clara

31 Aralık 2018 yılında Portland

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

Eryk Williamson kimdir

Eryk Williamson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eryk Williamson şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Eryk Williamson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 19 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eryk Williamson nereli

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