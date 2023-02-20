Santiago Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Moreno 21 Nisan 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Santiago Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Moreno'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD América

29 Temmuz 2021 yılında Portland

Santiago Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Moreno şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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