Juan David Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Mosquera 5 Eylül 2002 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Mosquera López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Mosquera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan David Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan David Mosquera'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan David Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan David Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Medellín U20

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

27 Temmuz 2022 yılında Portland

Juan David Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Mosquera şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Juan David Mosquera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 6 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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