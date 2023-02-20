Zac Mcgraw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Mcgraw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zac Mcgraw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zac Mcgraw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zac Mcgraw 8 Haziran 1997 tarihinde Torrence, California şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zac Mcgraw Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 22 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Zac Mcgraw'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Zac Mcgraw Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zacmcgraw8/

Zac Mcgraw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zac Mcgraw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zac Mcgraw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zac Mcgraw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Black Knights

22 Haziran 2020 yılında Portland

Zac Mcgraw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zac Mcgraw şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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