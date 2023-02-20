Marvin Loria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Loria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Loria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Loria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Loria 24 Nisan 1997 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Marvin Antonio Loría Leitón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Loria Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Marvin Loria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marvin Loria'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Loria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marvin_loria/

Marvin Loria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Loria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marvin Loria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Loria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Benfica U19

30 Ağustos 2016 yılında Gen. Saprissa

1 Ocak 2017 yılında Saprissa

5 Mart 2018 yılında Portland 2

31 Aralık 2018 yılında Saprissa

1 Ocak 2019 yılında Portland

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

Marvin Loria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Loria şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Marvin Loria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosta Rika takımında 14 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosta Rika U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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