Larrys Mabiala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larrys Mabiala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larrys Mabiala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larrys Mabiala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larrys Mabiala 8 Ekim 1987 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Larrys Destin Mabiala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larrys Mabiala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Larrys Mabiala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 10 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Larrys Mabiala'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Larrys Mabiala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larrys Mabiala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Larrys Mabiala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larrys Mabiala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Paris SG

1 Ağustos 2007 yılında Plymouth Argyle

31 Aralık 2007 yılında Paris SG

1 Temmuz 2009 yılında OGC Nizza

1 Ocak 2012 yılında Karabükspor

11 Temmuz 2015 yılında Kayserispor

10 Temmuz 2017 yılında Portland

Larrys Mabiala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larrys Mabiala şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Larrys Mabiala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nogent-sur-Oise, Chantilly

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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