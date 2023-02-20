Tega İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tega İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tega İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tega İkoba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tega İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tega İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tega İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tega İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tega İkoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tega İkoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tega İkoba 14 Ağustos 2003 tarihinde Bettendorf, Iowa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tega İkoba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tega İkoba'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tega İkoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tega İkoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tega İkoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tega İkoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Tar Heels

11 Ocak 2022 yılında Portland

Tega İkoba kimdir

Tega İkoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tega İkoba şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tega İkoba nereli

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