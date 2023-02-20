Evander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evander 9 Haziran 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Evander da Silva Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evander Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evander'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Evander Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/evander/

Evander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Evander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2016 yılında Vasco da Gama

27 Ağustos 2018 yılında Midtjylland

30 Haziran 2019 yılında Vasco da Gama

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland

31 Ocak 2023 yılında Portland

Evander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evander şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vasco da Gama (2007-2016)

Brezilya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

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