Dairon Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dairon Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dairon Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dairon Asprilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dairon Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dairon Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dairon Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dairon Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dairon Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dairon Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dairon Asprilla 25 Mayıs 1992 tarihinde Istmina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dairon Estibens Asprilla Rivas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dairon Asprilla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dairon Asprilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Dairon Asprilla'nin Portland Timbers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dairon Asprilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daironasprilla27/

Dairon Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dairon Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dairon Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dairon Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2012 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2014 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2015 yılında Portland

1 Temmuz 2016 yılında Millonarios

23 Ocak 2017 yılında Portland

22 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

Dairon Asprilla kimdir

Dairon Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dairon Asprilla şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Nacional (-12/2010)

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Dairon Asprilla nereli

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