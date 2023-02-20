Nathan Fogaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Fogaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Fogaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Fogaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Fogaca 9 Haziran 1999 tarihinde Palmeira şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Uiliam Fogaça şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Fogaca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Nathan Fogaca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Fogaca'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Fogaca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nathan_UF17

Nathan Fogaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Fogaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Fogaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Fogaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Coritiba FC

1 Nisan 2021 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2021 yılında Coritiba FC

23 Nisan 2022 yılında Portland 2

5 Mayıs 2022 yılında Portland

Nathan Fogaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Fogaca şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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