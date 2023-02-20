Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gutierrez 5 Ocak 1999 tarihinde Omaha, Nebraska şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gutierrez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Gutierrez'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında CU Bluejays

21 Ocak 2021 yılında Portland

1 Şubat 2021 yılında CU Bluejays

11 Ocak 2022 yılında Portland

Diego Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gutierrez şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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