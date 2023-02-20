Pablo Bonilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Bonilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Bonilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Bonilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Bonilla 2 Aralık 1999 tarihinde Píritu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Alejandro Bonilla Serrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Bonilla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP Talento Deportivo yapmaktadır. Pablo Bonilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 18 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Bonilla'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Bonilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablobonilla02/

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Pablo Bonilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Bonilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Bonilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Bonilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Portuguesa FC

1 Ağustos 2019 yılında Dep. La Guaira

28 Ocak 2020 yılında Portland 2

18 Haziran 2020 yılında Portland

Pablo Bonilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Bonilla şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Bonilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U20 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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