Aloisio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aloisio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aloisio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aloisio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aloisio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aloisio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aloisio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aloisio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aloisio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aloisio 19 Haziran 1988 tarihinde Araranguá şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Çin,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aloísio dos Santos Gonçalves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aloisio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Aloisio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aloisio'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aloisio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Aloisio19asg

http://www.instagram.com/aloisio19asg/

Aloisioboyu ve yaşı kaç

Aloisio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aloisio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aloisio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aloisio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2007 yılında FC Chiasso

1 Haziran 2008 yılında Grêmio B

1 Ocak 2010 yılında Caxias-RS

1 Ocak 2011 yılında Chapecoense

1 Nisan 2011 yılında Tombense

1 Mayıs 2011 yılında Figueirense FC

1 Aralık 2012 yılında Tombense

7 Ocak 2013 yılında São Paulo

6 Ocak 2014 yılında SD Luneng

15 Temmuz 2016 yılında HB CFFC

15 Ocak 2018 yılında MX Techand

1 Ocak 2020 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2022 yılında América-MG

Aloisio kimdir

Aloisio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aloisio şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Aloisio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aloisio nereli

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