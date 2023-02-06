Emmanuel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Martinez 4 Haziran 1994 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Emmanuel Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Emmanuel Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Martinez'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2015 yılında River Plate II

1 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

22 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

12 Temmuz 2018 yılında Dep. Cuenca

2 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2020 yılında Dep. Cuenca

11 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

13 Ağu 2022 yılında América-MG

Emmanuel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Martinez şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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