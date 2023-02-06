Ricardo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ricardo Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Silva 13 Ağu 1992 tarihinde São José do Seridó şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Ricardo Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Silva'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardo_45silva/

Ricardo Silvaboyu ve yaşı kaç

Ricardo Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2014 yılında Ceará SC

1 Ocak 2015 yılında Atlético-PR

23 Mayıs 2016 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2017 yılında Atlético-PR

20 Ocak 2018 yılında Ituano

10 Nisan 2018 yılında América-MG

1 Ocak 2019 yılında Ituano

6 Mayıs 2019 yılında América-MG

31 Aralık 2019 yılında Ituano

30 Temmuz 2020 yılında Operário-PR

25 Şubat 2021 yılında América-MG

7 Şubat 2022 yılında FC Seoul

2 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında América-MG

Ricardo Silva kimdir

Ricardo Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Silva şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Silva nereli

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