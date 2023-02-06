Mateus Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Goncalves 28 Eylül 1994 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Goncalves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES TajAgency yapmaktadır. Mateus Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Goncalves'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateus Goncalves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mateus_oficial

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http://www.instagram.com/mateus7/

Mateus Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateus Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Palmeiras U17

10 Ocak 2015 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2015 yılında Coras de Tepic

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

31 Aralık 2017 yılında Club Tijuana

15 Ağu 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2019 yılında Fluminense

24 Nisan 2019 yılında Club Tijuana

25 Nisan 2019 yılında Ceará SC

31 Aralık 2019 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2020 yılında Ceará SC

25 Ocak 2021 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Mateus Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Goncalves şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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