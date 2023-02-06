Martin Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Benitez 17 Haziran 1994 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Nicolás Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Benitez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Martin Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Benitez'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Benitez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinbenitez10ok/

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Martin Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Independiente

27 Şubat 2020 yılında Vasco da Gama

15 Mart 2021 yılında Independiente

6 Nisan 2021 yılında São Paulo

31 Aralık 2021 yılında Independiente

5 Ocak 2022 yılında Grêmio

25 Temmuz 2022 yılında Independiente

26 Temmuz 2022 yılında América-MG

31 Aralık 2022 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Martin Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Benitez şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Martin Benitez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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