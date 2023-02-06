Mikael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael 28 Mayıs 1999 tarihinde Bacabal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikael Filipe Viana de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikael, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mikael'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikaelfelipe99/

Mikael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mikael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında América-PE

28 Mart 2019 yılında Recife U20

8 Ocak 2020 yılında Confiança-SE

7 Ekim 2020 yılında Recife U20

8 Ekim 2020 yılında Sport Recife

31 Ocak 2022 yılında Salernitana

30 Haziran 2022 yılında Sport Recife

1 Temmuz 2022 yılında Salernitana

29 Temmuz 2022 yılında Internacional

31 Ocak 2023 yılında Salernitana

2 Şubat 2023 yılında América-MG

31 Aralık 2023 yılında Salernitana

Mikael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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