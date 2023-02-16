Mateus Pasinato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Pasinato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateus Pasinato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateus Pasinato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateus Pasinato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Pasinato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Pasinato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Pasinato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Pasinato 28 Haziran 1992 tarihinde Concórdia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Pasinato Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Pasinato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Pasinato'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateus Pasinatoboyu ve yaşı kaç

Mateus Pasinato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Pasinato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateus Pasinato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Pasinato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2018 yılında Piracicaba

1 Ocak 2019 yılında São Bento (SP)

1 Temmuz 2019 yılında Piracicaba

2 Temmuz 2019 yılında Moreirense

2 Ağu 2020 yılında Piracicaba

3 Ağu 2020 yılında Moreirense

3 Şubat 2023 yılında América-MG

Mateus Pasinato kimdir

Mateus Pasinato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Pasinato şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Mateus Pasinato nereli

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