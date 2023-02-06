Nino Paraiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Paraiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Paraiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Paraiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Paraiba 10 Ocak 1986 tarihinde Rio Tinto şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Severino do Ramos Clementino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Paraiba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Nino Paraiba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nino Paraiba'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nino Paraiba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ninoparaiba/

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Nino Paraiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nino Paraiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nino Paraiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Paraiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Náutico

1 Haziran 2008 yılında Sousa

1 Haziran 2009 yılında EC Vitória

15 Nisan 2015 yılında Avaí FC

31 Aralık 2015 yılında EC Vitória

1 Ocak 2016 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2018 yılında EC Bahia

1 Ocak 2022 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Nino Paraiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Paraiba şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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