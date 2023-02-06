Wellington Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington Paulista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Paulista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington Paulista 22 Nisan 1984 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wellington Pereira do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Paulista Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Planet Soccer yapmaktadır. Wellington Paulista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wellington Paulista'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wellington Paulista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wellington Paulista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wellington Paulista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington Paulista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında CA Juventus

1 Ocak 2004 yılında Paraná

1 Aralık 2004 yılında CA Juventus

1 Temmuz 2006 yılında Santos FC

1 Aralık 2006 yılında CA Juventus

1 Ocak 2007 yılında Alavés

1 Ocak 2008 yılında Villa Rio

1 Şubat 2008 yılında Botafogo

1 Aralık 2008 yılında Villa Rio

1 Ocak 2009 yılında Cruzeiro

1 Nisan 2011 yılında Palmeiras

1 Ağu 2011 yılında Cruzeiro

11 Ocak 2013 yılında West Ham

31 Mayıs 2013 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2013 yılında Criciúma EC

1 Aralık 2013 yılında Cruzeiro

27 Aralık 2013 yılında Internacional

30 Ocak 2015 yılında Coritiba FC

22 Temmuz 2015 yılında Internacional

30 Temmuz 2015 yılında Fluminense

11 Ocak 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Fluminense

6 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Fluminense

1 Ocak 2018 yılında Chapecoense

2 Mart 2019 yılında Fortaleza

28 Ocak 2022 yılında América-MG

Wellington Paulista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington Paulista şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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