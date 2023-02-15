Ammar Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Asani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Asani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Asani 11 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Asani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ammar Asani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ammar Asani'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ammar Asani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ammarasani7/

Ammar Asani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ammar Asani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ammar Asani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Asani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Ammar Asani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Asani şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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