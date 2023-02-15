Nicolas Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Mortensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mortensen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Mortensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Mortensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Mortensen 26 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Mortensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Mortensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Mortensen'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Mortensenboyu ve yaşı kaç

Nicolas Mortensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Mortensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Mortensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Mortensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2013 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2014 yılında Fight. Knights

7 Ocak 2015 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2017 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2020 yılında Östers IF

16 Şubat 2022 yılında Trelleborg

Nicolas Mortensen kimdir

Nicolas Mortensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Mortensen şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bröndby IF (-2013)

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Nicolas Mortensen nereli

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