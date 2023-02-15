Mouhammed Ali Dhaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhammed Ali Dhaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhammed Ali Dhaini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhammed Ali Dhaini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhammed Ali Dhaini 1 Mart 1994 tarihinde Strömstad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Lübnan,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhammed Ali Dhaini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Mouhammed Ali Dhaini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mouhammed Ali Dhaini'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mouhammed Ali Dhaini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mouhammed Ali Dhaini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouhammed Ali Dhaini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhammed Ali Dhaini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Torns IF

17 Şubat 2020 yılında Trelleborg

Mouhammed Ali Dhaini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhammed Ali Dhaini şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mouhammed Ali Dhaini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lübnan takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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