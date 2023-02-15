Felix Horberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Horberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Horberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Horberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Horberg 19 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Horberg Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Felix Horberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Horberg'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Felix Horberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felix Horberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Horberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Horberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2018 yılında Trelleborg

14 Ağu 2019 yılında Östersund

31 Temmuz 2022 yılında Trelleborg

Felix Horberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Horberg şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Horberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Västra Ingelstad IS, Trelleborgs FF

İsveç U20 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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