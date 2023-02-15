Liam Olausson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Olausson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Olausson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Olausson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Olausson 29 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Olausson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Liam Olausson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Olausson'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Olausson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Olausson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Olausson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Olausson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Norrköping U19

1 Mart 2021 yılında Sylvia

30 Kasım 2021 yılında Norrköping

7 Şubat 2022 yılında Trelleborg

Liam Olausson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Olausson şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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