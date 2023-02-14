Anders Christiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Christiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Christiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Christiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Christiansen 8 Haziran 1990 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anders Bleg Christiansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Christiansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Anders Christiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Anders Christiansen'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Christiansen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anderschristiansen10/

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Anders Christiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anders Christiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anders Christiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Christiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2008 yılında Lyngby BK

25 Temmuz 2012 yılında Nordsjaelland

15 Ocak 2015 yılında Chievo Verona

26 Ocak 2016 yılında Malmö FF

4 Ocak 2018 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2018 yılında Malmö FF

Anders Christiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Christiansen şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anders Christiansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gentofte VI 1921, Lyngby BK

Danimarka takımında 25 numaralı formasıyla 31 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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