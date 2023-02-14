Joseph Ceesay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ceesay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Ceesay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Ceesay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Ceesay 3 Haziran 1998 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç,Gambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lars Joseph Ceesay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Ceesay Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Joseph Ceesay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Ceesay'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Joseph Ceesay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Ceesay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Ceesay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Ceesay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Djurgården U17

1 Ocak 2015 yılında Djurgården U19

16 Kasım 2016 yılında Djurgården

17 Temmuz 2017 yılında IK Frej Täby

13 Temmuz 2018 yılında Djurgården

14 Ağu 2018 yılında Brage

30 Kasım 2018 yılında Djurgården

28 Ocak 2019 yılında Dalkurd

30 Kasım 2019 yılında Djurgården

1 Ocak 2020 yılında Helsingborgs IF

14 Ocak 2021 yılında Lechia Gdansk

15 Temmuz 2022 yılında Malmö FF

Joseph Ceesay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Ceesay şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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