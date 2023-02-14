Taha Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Ali 1 Temmuz 1998 tarihinde Spånga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç,Somali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Taha Abdi Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Ali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Taha Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taha Ali'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Taha Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taha Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Sundbybergs IK

1 Ocak 2018 yılında IFK Stocksund

8 Ocak 2020 yılında Sollentuna FK

6 Şubat 2021 yılında Örebro SK

11 Ağu 2021 yılında Västerås SK

30 Kasım 2021 yılında Örebro SK

7 Şubat 2022 yılında Helsingborgs IF

9 Ocak 2023 yılında Malmö FF

Taha Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Ali şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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