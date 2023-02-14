Emmanuel Lomotey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Lomotey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Lomotey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Lomotey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Lomotey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Lomotey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Lomotey

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Lomotey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Lomotey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Lomotey 19 Aralık 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emmanuel Addoquaye Lomotey şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Lomotey Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fútbol División yapmaktadır. Emmanuel Lomotey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Lomotey'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Lomoteyboyu ve yaşı kaç

Emmanuel Lomotey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Lomotey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel Lomotey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Lomotey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Extremadura B

1 Temmuz 2018 yılında Extremadura

18 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2019 yılında Extremadura

17 Ağu 2020 yılında Amiens SC

9 Ağu 2022 yılında Malmö FF

Emmanuel Lomotey kimdir

Emmanuel Lomotey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Lomotey şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Lomotey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emmanuel Lomotey nereli

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