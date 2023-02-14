Lasse Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Nielsen 8 Ocak 1988 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lasse Ladegaard Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Nielsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Lasse Nielsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 20 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Lasse Nielsen'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lasse Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lasse Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lasse Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Aalborg BK

30 Ocak 2014 yılında NEC Nijmegen

1 Eylül 2014 yılında KAA Gent

30 Haziran 2015 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2015 yılında KAA Gent

20 Ocak 2017 yılında Malmö FF

Lasse Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Nielsen şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Lasse Nielsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dänische Liga-Auswahl takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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