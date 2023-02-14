Martin Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Olsson 17 Mayıs 1988 tarihinde Gävle şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martin Tony Waikwa Olsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Olsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Martin Olsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Olsson'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Olsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/martinolsson3

http://www.instagram.com/martinolss3/

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Martin Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Blackburn U18

1 Temmuz 2007 yılında Blackburn

10 Temmuz 2013 yılında Norwich

17 Ocak 2017 yılında Swansea

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2020 yılında Helsingborgs IF

30 Ocak 2021 yılında Häcken

11 Ağu 2021 yılında Malmö FF

Martin Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Olsson şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Olsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Högaborgs BK (-2005)

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 5 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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