Anders Hellblom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Hellblom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Hellblom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Hellblom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Hellblom 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Hellblom Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Hellblom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Anders Hellblom'nin Västerås SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anders Hellblom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anders Hellblom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Hellblom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Hellblom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Västeras SK U17

1 Ocak 2020 yılında Västerås U19

19 Şubat 2021 yılında Västerås SK

1 Mart 2021 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2021 yılında Västerås SK

4 Nisan 2022 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2022 yılında Västerås SK

Anders Hellblom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Hellblom şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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