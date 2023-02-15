Max Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Larsson 7 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Larsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Max Larsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Larsson'nin Västerås SK ile sözleşmesi 15 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Västerås U19

11 Temmuz 2021 yılında Västerås SK

24 Ağu 2021 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2021 yılında Västerås SK

Max Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Larsson şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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