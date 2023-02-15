Jabir Abdihakim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jabir Abdihakim Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jabir Abdihakim Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jabir Abdihakim Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jabir Abdihakim Ali 20 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jabir Abdihakim Ali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jabir Abdihakim Ali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jabir Abdihakim Ali'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jabir Abdihakim Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jabir Abdihakim Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jabir Abdihakim Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jabir Abdihakim Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Spårvägen

1 Temmuz 2017 yılında Hanvikens SK

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında FC Stockholm

1 Ocak 2020 yılında Huddinge IF

1 Ağu 2020 yılında Sollentuna FK

8 Ocak 2022 yılında Sandvikens IF

27 Ocak 2023 yılında Västerås SK

Jabir Abdihakim Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jabir Abdihakim Ali şuan Västerås SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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