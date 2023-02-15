Patric Aslund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patric Aslund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patric Aslund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patric Aslund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patric Aslund 1 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patric Karl Emil Åslund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patric Aslund Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Patric Aslund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Patric Aslund'nin Västerås SK ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Patric Aslund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patric Aslund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patric Aslund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patric Aslund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Västerås U19

1 Şubat 2021 yılında Västerås SK

2 Şubat 2021 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2021 yılında Västerås SK

7 Şubat 2022 yılında Motala AIF

30 Kasım 2022 yılında Västerås SK

Patric Aslund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patric Aslund şuan Västerås SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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