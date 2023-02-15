Daniel Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Svensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Svensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Svensson 18 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Svensson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Svensson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Daniel Svensson'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Svensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Svensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Svensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Svensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Västerås U19

1 Ocak 2011 yılında Västerås SK

16 Şubat 2013 yılında IK Franke

2 Temmuz 2013 yılında Västerås SK

Daniel Svensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Svensson şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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