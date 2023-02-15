Herman Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Magnusson 21 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players' Choice yapmaktadır. Herman Magnusson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Herman Magnusson'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Herman Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Herman Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Herman Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Karlbergs BK

1 Ocak 2021 yılında Sollentuna FK

11 Ağu 2021 yılında Västerås SK

Herman Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Magnusson şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IF Brommapojkarna (-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.